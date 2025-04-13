Военно-Грузинскую дорогу открыли для транспорта

На соединяющем Россию и Грузию участке Военно-Грузинской дороги возобновлено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

По его данным, решение было принято, поскольку стало возможным обеспечить безопасный проезд машин, а также с учетом рекомендаций грузинской погранслужбы. Все ограничения на движение между Владикавказом и Ларсом сняты с 18:10.

Военно-Грузинскую дорогу временно закрывали из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Ограничения начали действовать 11 апреля в 23:40 и коснулись легковых автомобилей и грузовиков. Накануне в очереди на проезд через указанный пункт пропуска ожидали около 3 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Российскую Федерацию с Республиками Грузия и Армения. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на дороге в целях безопасности.

Ранее проезд по трассе в Бурятии оказался заблокирован из-за «снежного месива».