Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военно-Грузинскую дорогу открыли для транспорта

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта
close
Денис Абрамов/РИА Новости

На соединяющем Россию и Грузию участке Военно-Грузинской дороги возобновлено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

По его данным, решение было принято, поскольку стало возможным обеспечить безопасный проезд машин, а также с учетом рекомендаций грузинской погранслужбы. Все ограничения на движение между Владикавказом и Ларсом сняты с 18:10.

Военно-Грузинскую дорогу временно закрывали из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии. Ограничения начали действовать 11 апреля в 23:40 и коснулись легковых автомобилей и грузовиков. Накануне в очереди на проезд через указанный пункт пропуска ожидали около 3 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Российскую Федерацию с Республиками Грузия и Армения. Из-за погодных условий власти часто перекрывают движение на дороге в целях безопасности.

Ранее проезд по трассе в Бурятии оказался заблокирован из-за «снежного месива».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами