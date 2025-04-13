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Названа стоимость УАЗ «Патриот» кубинской сборки

УАЗ «Патриот» кубинской сборки стоит в два раза дороже, чем в РФ
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УАЗ

Автомобили УАЗ «Патриот» и «Пикап», которые в апреле начали выпускать на Кубе, будут стоить там почти в два раза дороже, чем в России, сообщает Motor.

«Производство начали с небогатых версий, которые можно считать кубинским аналогом комплектации «Ваsе+кондиционер». Важно, что цена $29 тыс. (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации) указана с учетом всех налогов», — говорится в сообщении портала.

На российском сайте УАЗ модель «Патриот» 2024 года выпуска продается за 1,35 млн рублей.

До этого генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Алексей Спирин заявил, что автомобили семейства «УАЗ СГР» («Буханка») будут выпускаться до тех пор, пока на них есть спрос.

«Буханка» — уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сказал Спирин.

На предприятии появился новый сварочный кондуктор, разработанный и изготовленный силами уазовцев. 600-килограммовое устройство повысит точность и качество сварки, а также упростит и ускорит процесс изготовления кузовных элементов УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Ранее стало известно, когда УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот».

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