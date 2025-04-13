Сбор средств на бронемобили для СВО признали взятками

«Ъ»: новосибирского чиновника обвинили во взятке после сбора средств для СВО

Генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвинили во взятке после сбора средств для СВО. Об этом пишет «Ъ».

По версии следствия, взимание средств на покупку бронемобилей для ВС РФ могло представлять собой поборы. Защита отмечает, что автомобили были приобретены и переданы властям ДНР.

«Удалось найти около 3 млн руб., которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей «Газель», которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО. Среди этих денег были средства, которые следствие вменяет в качестве взятки», — заявил адвокат Зырянова.

Подозреваемый вину не признает.

По версии защиты, обвинения в отношении Зырянова возникли из-за показаний главы «Промышленно-логистического парка Новосибирской области» Александра Гоманова, который был задержан по подозрению во взятке перед Зыряновым и был переведен из СИЗО под домашний арест из-за сотрудничества со следствием.

До этого осужденный экс-полковник ФТС Алеев назвал взятки деньгами на нужды СВО.

Ранее в Коми объявили сбор рыболовных сетей для нужд бойцов на СВО.