Россиянам предложили сдать рыболовные сети на нужды СВО

Губернатор республики Коми Владимир Уйба предложил жителям региона сдать рыболовные сети на нужды спецоперации (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, снасти сейчас очень нужны российским бойцам на передовой. «Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: пять на пять сантиметров, состав — капрон. Желательно темного цвета», — написал губернатор.

Таким образом, по мнению политика, люди смогут «внести посильную лепту в грядущую победу».

12 июня уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что одной из главных проблем, с которой сталкиваются участвующие в СВО российские военные, является увольнение по семейным обстоятельствам.

5 апреля компания «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод») модернизировала автомобили ВАЗ-2121 «Нива» для нужд российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее шкаф Ивлеевой захотели продать ради нужд СВО.