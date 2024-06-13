Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам предложили сдать рыболовные сети на нужды СВО

В Коми объявили сбор рыболовных сетей для нужд бойцов на СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор республики Коми Владимир Уйба предложил жителям региона сдать рыболовные сети на нужды спецоперации (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, снасти сейчас очень нужны российским бойцам на передовой. «Требования: сети не должны быть запутанными, ячейки: пять на пять сантиметров, состав — капрон. Желательно темного цвета», — написал губернатор.

Таким образом, по мнению политика, люди смогут «внести посильную лепту в грядущую победу».

12 июня уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что одной из главных проблем, с которой сталкиваются участвующие в СВО российские военные, является увольнение по семейным обстоятельствам.

5 апреля компания «Витязь» (входит в концерн «Уралвагонзавод») модернизировала автомобили ВАЗ-2121 «Нива» для нужд российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее шкаф Ивлеевой захотели продать ради нужд СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами