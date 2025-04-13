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В Москве разработали новые модели гоночных болидов

Ликсутов: новые модели гоночных болидов разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»
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Пресс-служба ДИПП

В российской столице на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработаны гоночные болиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, кузов болидов внешне напоминает автомобиль «Москвич 401», в нем установлен силовой агрегат ВАЗ-21126. Кроме того, композитные материалы использовались для создания наружных панелей.

Мощность двигателя болидов составляет от 150 до 400 л.с. Эти болиды способны развивать скорость до 260 км в час, а разгон до 100 км — за 4,3 с. В гоночном болиде есть сиденья с обивкой оригинального дизайна, приборная панель, центральная консоль, а также каркас безопасности. Машины предназначены для профессиональных спортсменов.

До этого сообщалось, что российский внедорожник Visuva S2 сменил внешность.

У Visuva S2 переработали бамперы. Углы въезда и съезда теперь равны 38 и 37 градусам, ход подвески — 300 мм.

Также S2 получил дополнительные воздухозаборники на капоте, по бортам и на крыше. От грязи, камней и механических повреждений его должны защитить новые полиуретановые элементы.

У внедорожника по-прежнему заднемоторная компоновка с 4,3-литровым V8 мощностью 280 л.с.. Пару ему составляет шестиступенчатый «автомат».

Ранее сообщалось, что MG выпустит новый кроссовер Cyber X.

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