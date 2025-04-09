Российский внедорожник Visuva сменил внешность

Российский внедорожник Visuva S2 сменил внешность, сообщает motor.ru.

У Visuva S2 переработали бамперы. Углы въезда и съезда теперь равны 38 и 37 градусам, ход подвески — 300 мм.

Также S2 получил дополнительные воздухозаборники на капоте, по бортам и на крыше. От грязи, камней и механических повреждений его должны защитить новые полиуретановые элементы.

У внедорожника по-прежнему заднемоторная компоновка с 4,3-литровым V8 мощностью 280 л.с.. Пару ему составляет шестиступенчатый «автомат».

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что китайскому автобренду JAC грозит крах.