MG выпустит новый кроссовер Cyber X

Компания MG в апреле 2025 года на автосалоне в Шанхае представит новый кроссовер Cyber X. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что MG Cyber X получил квадратный кузов, светодиодные фары и фонари, «утопленные» ручки дверей, небольшие внешние зеркала, рейлинги на крыше и светящийся логотип MG.

Никаких подробностей о новой модели нет. Судя по заглушке на месте решетки радиатора, автомобиль получит электрическую силовую установку.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что BYD представил конкурента пикапа Ford Ranger.