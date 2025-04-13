В Саратове продают ВАЗ-2104 с минимальным пробегом за 800 тыс. рублей

В Саратове выставили на продажу новый ВАЗ-2104 по цене Lada Granta

В Саратове выставили на продажу вазовский универсал Lada-2104, выпущенный почти 30 лет назад, сообщает «Российская газета». Пробег автомобиля составляет 2 тыс. километров с 1996 года.

«Владелец отмечает, что авто не эксплуатировалось, все элементы заводские, кузов без дефектов и подкрасов. Автомобиль выкрашен в темно-зеленую эмаль, оснащен колесами с белыми штампованными дисками на заводской резине БЛ-85», - говорится в сообщении «РГ».

Автомобиль оснащен 71-сильным двигателем объемом 1,5 л. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена автомобиля — 800 тыс. рублей. Примерно столько же стоит новая Lada Granta.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.