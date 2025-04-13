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Водитель автобуса набросился на подростка во Владивостоке

Водитель автобуса во Владивостоке набросился на подростка из-за неоплаты проезда
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Shutterstock

Водитель автобуса во Владивостоке избил подростка прямо на остановке, сообщает Telegram-канал «NEWS.VL. Владивосток и Приморье».

«На остановке «Окатовая» утром около 9:20 произошел тревожный инцидент: водитель маршрута №15, по словам очевидцев, набросился на подростка из-за неоплаченного проезда. Мальчик, предположительно несовершеннолетний, получил удар на глазах у пассажиров и прохожих. Свидетели сообщают, что водитель вел себя крайне агрессивно», — говорится в сообщении канала.

До этого «Агентство чрезвычайных новостей» сообщило, что в Магнитогорске кондуктор дал по губам студентке за нецензурную брань.

«Конфликт попал на видео. Автор говорит, что села в трамвай №1 и на остановке «Площадь Победы» хотела оплатить проезд по студенческому тарифу. Но кондуктор пробила ей билет по полной стоимости за 40 рублей», — говорится в сообщении.

Девушка сняла кондуктора на видео. По словам контролера, она ударила студентку по губам за нецензурную брань. При этом другие пассажиры не стали заступаться за девушку.

Ранее сообщалось, что в Приморье водитель избил школьника из-за неоплаченного проезда.

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