В «Соллерс» призвали не ждать скорого восстановления спроса на автомобили в России

«Соллерс»: спрос на автомобили в ближайшей перспективе не восстановится

Спрос на автомобили в России в ближайшей перспективе не восстановится из-за отсутствия у части покупателей денег на покупку машин, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев.

«Очевидно, что сейчас авторынок находится в очень тяжелом положении. По нашим оценкам, восстановление спроса в ближайшей перспективе маловероятно. Это обусловлено тем, что часть клиентов не имеет финансовой возможности приобрести автомобиль или обновить автопарк в условиях высокой ключевой ставки и роста стоимости лизинга и автокредитования», — сказал он.

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году не превысят 1,5 млн штук, прогнозирует аналитическое агентство «Автостат».

«Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств эксперты полагают, что в 2025 году в России будет продано 1,49 млн новых легковых машин. Поскольку в прошлом году объем рынка составил 1,57 млн единиц, то в позитивном сценарии ожидается снижение на 5%», — отмечается в сообщении агентства.

Согласно базовому прогнозу «Автостата», в России за год будет реализовано 1,38 млн новых легковых машин, что на 12% меньше, чем в 2024-м. Негативный прогноз предполагает падение рынка на 20%, до 1,25 млн машин.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Jaecoo в России выросли на четверть.