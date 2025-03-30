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BYD представил конкурента пикапа Ford Ranger

В Таиланде представили новый пикап BYD Shark 6
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BYD

Китайский автобренд BYD представил рамный пикап Shark 6 на автосалоне в Бангкоке. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Автомобиль построен на платформе BYD DMO. Длина машины составляет 5457 мм, а колесная база равна 3260 мм. По размерам китайская модель больше, чем Ford Ranger, с которым она будет конкурировать.

BYD Shark 6 оснащен силово установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Бензиновый мотор функционирует исключительно как генератор для зарядки аккумулятора. Совокупная мощность двух двигателей достигает 430 л.с., что позволяет Shark 6 разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 с. Емкость батареи составляет 29,58 кВт·ч. Запас хода - 800 км.

Цена новинки на рынке Таиланда составит 1,7 млн бат (4,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Chery ликвидирует один из своих суббрендов.

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