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Автомобильная авария затруднила движение на севере Москвы

На севере Москвы из-за серьезного ДТП частично перекрыли движение
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Depositphotos

В Ходынском тоннеле на севере Москвы произошло ДТП, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Ходынском тоннеле произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Дептранса.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка Ленинградского шоссе.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в аварию попали Porsche и каршеринг.

До этого на востоке Москвы было перекрыто движение транспорта на Сиреневом бульваре из-за пожара в нежилом здании.

По данным столичного управления МЧС, пожар произошел в административном здании, там загорелась кровля. Люди вышли из здания самостоятельно. На месте работали 6 единиц техники МЧС и 25 пожарных.

Ранее в Волгограде «КамАЗ» обрушил фонарный столб на Suzuki.

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