Автомобильная авария затруднила движение на севере Москвы

В Ходынском тоннеле на севере Москвы произошло ДТП, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Ходынском тоннеле произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Дептранса.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка Ленинградского шоссе.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в аварию попали Porsche и каршеринг.

До этого на востоке Москвы было перекрыто движение транспорта на Сиреневом бульваре из-за пожара в нежилом здании.

По данным столичного управления МЧС, пожар произошел в административном здании, там загорелась кровля. Люди вышли из здания самостоятельно. На месте работали 6 единиц техники МЧС и 25 пожарных.

Ранее в Волгограде «КамАЗ» обрушил фонарный столб на Suzuki.