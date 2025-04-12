«КамАЗ» обрушил столб на Suzuki в Волгограде

В Волгограде «КамАЗ» пытался объехать Suzuki и уронил на него фонарный столб

В Волгограде «КамАЗ» опрокинул фонарный столб на легковой автомобиль Suzuki при попытке его объехать. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

Авария произошла на Гражданской улице в Красноармейском районе города.

«Водитель «КамАЗа» не выдержал дистанцию до впереди едущей иномарки Suzuki. Чтобы избежать столкновения, грузовик выехал на обочину, где врезался в световую опору. Та от толчка упала на Suzuki», — отмечается в публикации.

На видео с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «Жесть Волгограда», видно, что груженый «КамАЗ» с краном-манипулятором остановился справа, частично выехав за пределы проезжей части. Поврежденный легковой автомобиль с промятой крышей стоит в правом ряду. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

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