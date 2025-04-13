«Мише сложно держать себя в руках»: актриса Бронзова объяснила трагическую судьбу Ефремова

Актриса Бронзова: если бы был жив отец, Ефремов никогда бы не устроил ДТП

Российская актриса Татьяна Бронзова в интервью «Абзацу» объяснила причины трагического поворота в жизни Михаила Ефремова.

«Сначала его жена Софья Кругликова как-то следила за ним. Но она мама троих детей, ей тяжело постоянно за ним присматривать. У Миши обжигающий темперамент, ему сложно держать себя в руках. Его неоднократно задерживали в нетрезвом виде, но папа Олег Николаевич помогал. Если бы был жив отец, Миша никогда бы не позволил себе [устроить ДТП]. Родитель был для него главным критерием в жизни, он только его слушал», — сказала Бронзова.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько заработали адвокаты Ефремова.