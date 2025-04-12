Массовое ДТП произошло на юге Москвы, движение затруднено

На Каширском шоссе в Москве массовое ДТП затруднило движение в сторону области

На юге Москвы произошло массовое ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Каширском шоссе (в районе д. 55с1) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе посоветовали водителям выбирать маршруты объезда. Из-за аварии затруднено движение автомобилей в сторону области. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По данным сервиса »Яндекс Карты» на 19:30 мск, длина затора в районе места аварии достигает 1,8 км. Пользователи сообщают, что столкновение произошло в среднем ряду.

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