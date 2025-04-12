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Стало известно, когда УАЗ обновит «Патриот» и «Пикап»

Гендиректор УАЗа пообещал обновить «Патриот» и «Пикап» в 2025 году
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УАЗ

В 2025 году Ульяновский автозавод выпустит обновленные модели УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Об этом сообщается в Telegram-канале «УАЗа».

«Генеральный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин отметил, что в планах на 2025 год запланировано обновление модельного ряда легких грузовых автомобилей УАЗ «Профи» 4х2 и УАЗ «Профи» 4х4. В конце 2025 года планируется выпуск обновленных моделей УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап», — отмечается в сообщении, посвященном конференции трудового коллектива завода.

Также на конференции было анонсировано развитие производств УАЗа, сотрудникам предприятия пообещали улучшить социальное обеспечение.

До этого стало известно, что в России подорожал хетчбэк Solaris KRX (ранее известен как Kia Rio X).

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