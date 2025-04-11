В России запатентовали новый Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai запатентовала в России крупный электрический кроссовер Ioniq 9. Об этом пишет «Авто.ру».

Судя по патентным рисункам, автомобиль имеет вытянутый силуэт, довольно большой задний свес, необычную стойку и пиксельную светотехнику.

Электромобиль дебютировал в ноябре прошлого года. Он получил семиместный салон с тремя рядами сидений, он базируется на платформе E-GMP, представленной корейским автоконцерном в 2020 году и разработанной специально для электромобилей. Новый кроссовер снабжен тяговой батареей емкостью 110,3 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 620 км. От 10 до 80% емкости ее можно зарядить за 24 минуты на станции быстрой зарядки.

Одна из опций автомобиля — поворотные сиденья. Кресла второго и третьего ряда можно расположить так, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу. Эта функция работает только во время стоянки.

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