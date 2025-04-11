Россиянам назвали обязательные весенние процедуры для автомобиля

Весной автомобилистам следует обратить внимание на состояние аккумуляторной батареи, подвески, а также уровня масла, охлаждающей и тормозной жидкостей. Об этом «Известиям» рассказал продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаев.

«Заряд АКБ (аккумуляторная кислотная батарея) уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил эксперт.

По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Специалист порекомендовал проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.

Николаев посоветовал тщательно промыть днище и арки машины, что поможет предотвратить появление ржавчины, а также проверить уровни технических жидкостей — моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, состояние салонного фильтра. Кроме того, важно провести профилактику кондиционера, в котором может скапливаться влага и бактерии.

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