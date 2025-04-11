Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали обязательные весенние процедуры для автомобиля

Автоэксперт Николаев: замена шин — не единственная задача автомобилиста весной
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Весной автомобилистам следует обратить внимание на состояние аккумуляторной батареи, подвески, а также уровня масла, охлаждающей и тормозной жидкостей. Об этом «Известиям» рассказал продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаев.

«Заряд АКБ (аккумуляторная кислотная батарея) уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил эксперт.

По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Специалист порекомендовал проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.

Николаев посоветовал тщательно промыть днище и арки машины, что поможет предотвратить появление ржавчины, а также проверить уровни технических жидкостей — моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, состояние салонного фильтра. Кроме того, важно провести профилактику кондиционера, в котором может скапливаться влага и бактерии.

Ранее россияне стали чаще возвращать дилерам китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами