Семь человек пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

Легковая машина въехала в толпу пешеходов в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что авария произошла в ночь на 12 апреля около 3:00 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением при повороте. Из-за этого транспортное средство вылетело на обочину, врезавшись в находившихся здесь пешеходов.

«Пострадали семь человек», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что двум пешеходам понадобилась госпитализация. Еще троих граждан в настоящее время осматривают врачи, других двух пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как рассказали в МВД РФ, теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

11 апреля легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Дмитровском шоссе, расположенном на севере Москвы. В результате аварии пострадала женщина.

Ранее в Ленинградской области при ДТП с участием машины скорой помощи пострадали два ребенка.