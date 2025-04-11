В Москве Toyota влетела в остановку с людьми, есть пострадавшие

На севере Москвы водитель Toyota врезался в остановку с людьми

На севере Москвы водитель автомобиля Toyota врезался в автобусную остановку с людьми. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на Дмитровском шоссе в районе дома 62, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина», — говорится в публикации.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

До этого в Москве мужчина на BMW протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля BMW.

Инцидент произошел на улице Циолковского. Мужчина пытался скрыться, но местные жители задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Якутии в ДТП с «КамАЗом» не выжили пять человек.