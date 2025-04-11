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Под машиной военкома Чувашии нашли взрывчатку СБУ

Mash: взрывчатку обнаружили под автомобилем военкома Чувашии
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Telegram-канал Mash

Под автомобилем экс-военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова нашли взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Недавно полковник с семьей сменили место жительства из-за опасений за жизнь.Полковника спасло то, что в его доме в Старых Урмарах стояла умная камера — устройство подало сигнал, что ночью к машине кто-то подходил. Холиков вызвал спецслужбы, саперы обезвредили взрывчатку», — говорится в публикации.

По версии следствия, теракт против военкома готовила Служба безопасности Украины.

До этого в центре Киева возле метро сгорел автомобиль.

По информации СМИ, есть вероятность, что под автомобиль поместили взрывчатку. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте инцидента, но причастен ли он к произошедшему, неизвестно.

Ранее москвич проткнул ножом бок знакомого на проезжей части, и это попало на видео.

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