Москвич проткнул ножом бок знакомого на проезжей части, и это попало на видео

В Москве на видео попала драка мужчин с ножом на проезжей части

В Москве мужчина проткнул ножом бок знакомого на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мужчина выпил со случайным знакомым и получил от него ножом в бок. Пострадавшего госпитализировали, обвиняемого арестовали. Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью контролирует московская прокуратура», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины идут по проезжей части, и между ними начинается конфликт. Москвичи наносят друг другу удары, после чего один из них достает нож и резким движение ударяет острием в бок оппонента. Мужчина прижимает рану рукой, и в этот момент к конфликтующим подъезжает грузовик, водитель которого хочет завернуть, но не может из-за людей на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на электросамокате ездил по заснеженным дорогам. На кадрах видно, как мужчина на электросамокате едет по заснеженным дорогам.

Ранее петербуржец избил велосипедиста на парковке.