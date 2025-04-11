Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич проткнул ножом бок знакомого на проезжей части, и это попало на видео

В Москве на видео попала драка мужчин с ножом на проезжей части

В Москве мужчина проткнул ножом бок знакомого на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мужчина выпил со случайным знакомым и получил от него ножом в бок. Пострадавшего госпитализировали, обвиняемого арестовали. Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью контролирует московская прокуратура», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины идут по проезжей части, и между ними начинается конфликт. Москвичи наносят друг другу удары, после чего один из них достает нож и резким движение ударяет острием в бок оппонента. Мужчина прижимает рану рукой, и в этот момент к конфликтующим подъезжает грузовик, водитель которого хочет завернуть, но не может из-за людей на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на электросамокате ездил по заснеженным дорогам. На кадрах видно, как мужчина на электросамокате едет по заснеженным дорогам.

Ранее петербуржец избил велосипедиста на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами