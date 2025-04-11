Козы игнорировали ПДД и попали на видео в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как козы переходили дорогу в неположенном месте

В Подмосковье козы переходили дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Бутово козы игнорируют пешеходный переход. Уж за столько лет могли бы и научиться», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько коз переходят дорогу в месте, необорудованном для пешеходов. При этом автомобилисты останавливаются перед животными.

До этого сообщалось, что в Приморском крае автомобилисты заметили гуляющего по дороге тигра. Водитель запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как тигр идет по обочине дороги, а после – сворачивает в лес.

Кроме того, в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

Ранее электросамокатчики снесли женщину на тротуаре в Кузбассе.