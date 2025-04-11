Электросамокатчики снесли женщину на тротуаре, и это попало на видео в Кузбассе

В Кузбассе на видео попало, как электросамокатчики врезались в женщину

В Кузбассе электросамокатчики сбили женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП Новокузнецк».

«Первый пострадавший от электросамокатчиков в Кузбассе в этом сезоне. ЧП произошло в Кемерове, самокатчик пытался скрыться, но был найден полицией», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое людей едут на электросамокате и сбивают женщину с сумкой на тротуаре.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на электросамокате ездил по заснеженным дорогам. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее. На кадрах видно, как мужчина на электросамокате едет по заснеженным дорогам. Кроме того, на записи также видно, что в момент его поездки шел снег.

Кроме того, в Москве автомобиль Maybach врезался в такси. На опубликованных в сети кадрах видно, как люксовый автомобиль сталкивается с такси, от чего вторая машина врезается в серый столб.

Ранее петербуржец избил велосипедиста на парковке.