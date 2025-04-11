На видео попало заталкивание фанатов Паши Техника в автозаки в Лефортово

В Лефортово у храма в честь святых апостолов Петра и Павла задержали одну из фанаток Паши Техника, которая пришла попрощаться с рэпером. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Еще одно задержание возле храма, где идет прощание с Пашей Техником — силовики увели девушку, которая вышла на проезжую часть», — говорится в публикации.
На размещенных в сети кадрах видно, что правоохранители буквально поднимают девушку над асфальтом и сажают ее в служебный автомобиль.
До этого сообщалось, что Лефортовский храм окружила толпа поклонников Паши Техника.
На кадрах, размещенных в сети, видно, что толпа поклонников заполонила дороги, а сама очередь растянулась на километры.
Также фанаты стоят в опасной близости от общественного транспорта. Они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.
11 апреля началось прощание с рэпером. Свыше тысячи поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.
Ранее толпа людей упала на дорогу во время отпевания Паши Техника.