На видео попало заталкивание фанатов Паши Техника в автозаки в Лефортово

В Лефортово на видео попало, как фанатов Паши Техника заталкивают в автозаки

В Лефортово у храма в честь святых апостолов Петра и Павла задержали одну из фанаток Паши Техника, которая пришла попрощаться с рэпером. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Еще одно задержание возле храма, где идет прощание с Пашей Техником — силовики увели девушку, которая вышла на проезжую часть», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что правоохранители буквально поднимают девушку над асфальтом и сажают ее в служебный автомобиль.

До этого сообщалось, что Лефортовский храм окружила толпа поклонников Паши Техника.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что толпа поклонников заполонила дороги, а сама очередь растянулась на километры.

Также фанаты стоят в опасной близости от общественного транспорта. Они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.

11 апреля началось прощание с рэпером. Свыше тысячи поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.

Ранее толпа людей упала на дорогу во время отпевания Паши Техника.