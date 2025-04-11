«Колоссальная толпа»: поклонники Паши Техника окружили храм в Лефортово

Лефортовский храм святых Петра и Павла окружила толпа поклонников Паши Техника, которые хотят попрощаться с рэпером. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Лефортовский храм окружен колоссальной толпой поклонников Паши Техника. Полицейские регулируют движение, просят подростков уйти с проезжей части и спуститься с возвышенностей», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом »Москва с огоньком», видно, что толпа фанатов заполонила дороги, а сама очередь растянулась на километры.

Также поклонники стоят в опасной близости от общественного транспорта. Они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.

Позднее стало известно, что к храму приехал ОМОН, чтобы навести порядок.

11 апреля началось прощание с Пашей Техником. Около 500 поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.

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