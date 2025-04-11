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Толпа людей упала на дорогу во время отпевания Паши Техника

SHOT: люди падают на дорогу на отпевании рэпера Паши Техника
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В результате давки возле Лефортовского храма в честь святых Петра и Павла, где сейчас прощаются с рэпером Пашей Техником, люди стали падать прямо на проезжую часть. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Пластиковые ограждения, выставленные полицией для освобождения проезжей части, не работают — народа столько, что люди физически не умещаются на пешеходной зоне и падают на дорогу», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Лефортовский храм окружила толпа поклонников Паши Техника.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что толпа поклонников заполонила дороги, а сама очередь растянулась на километры.

Также фанаты стоят в опасной близости от общественного транспорта. Они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.

11 апреля началось прощание с Пашей Техником. Свыше тысячи поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.

Ранее фанатов Паши Техника стали разгонять с дорог и снимать с деревьев в Лефортово.

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