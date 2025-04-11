Водители с трудом проезжают через фанатов Паши Техника, пришедших на его отпевание

В Москве толпа фанатов Паши Техника, пришедших на отпевание рэпера, затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Движение на Солдатской улице затруднено из-за толпы фанатов. Машины с трудом проезжают через людей. Полицейские же продолжают вылавливать чересчур активных подростков, которые перелезают через заборы (и рвут одежду), чтобы попасть на территорию храма», — говорится в сообщении.
По информации источника, двоих человек вывели из храма, потому что у них началась истерика.
В результате давки возле Лефортовского храма в честь святых Петра и Павла, где сейчас прощаются с рэпером Пашей Техником, люди стали падать прямо на проезжую часть.
До этого сообщалось, что Лефортовский храм окружила толпа поклонников Паши Техника.
На кадрах, размещенных в сети, видно, что толпа поклонников заполонила дороги, а сама очередь растянулась на километры.
Также фанаты стоят в опасной близости от общественного транспорта. Они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.
Ранее сообщалось, что в Москве прощаются с рэпером Пашей Техником.