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Фанатов Паши Техника стали разгонять с дорог и снимать с деревьев в Лефортово

В Лефортово полицейские стали прогонять с трассы и деревьев фанатов Паши Техника
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В Лефортово правоохранители стали прогонять с дорог фанатов Паши Техника, которые пришли попрощаться с рэпером в храме святых Петра и Павла. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Полицейские начали разгонять поклонников Техника, которые пришли на прощание... людей снимают с деревьев и отгоняют с проезжей части — фанатов пришло так много, что на территории храма все уже давно не помещаются», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что фанаты рэпера перегородили проход по тротуарам и стоят в опасной близости от общественного транспорта. Также они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.

Позднее стало известно, что к храму приехал ОМОН, чтобы навести порядок.

11 апреля началось прощание с Пашей Техником. Около 500 поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.

Ранее россияне стали чаще возвращать дилерам китайские автомобили.

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