Фанатов Паши Техника стали разгонять с дорог и снимать с деревьев в Лефортово

В Лефортово правоохранители стали прогонять с дорог фанатов Паши Техника, которые пришли попрощаться с рэпером в храме святых Петра и Павла. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
«Полицейские начали разгонять поклонников Техника, которые пришли на прощание... людей снимают с деревьев и отгоняют с проезжей части — фанатов пришло так много, что на территории храма все уже давно не помещаются», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что фанаты рэпера перегородили проход по тротуарам и стоят в опасной близости от общественного транспорта. Также они скандируют имя Паши Техника и пытаются перелезть через заборы.
Позднее стало известно, что к храму приехал ОМОН, чтобы навести порядок.
11 апреля началось прощание с Пашей Техником. Около 500 поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.
Ранее россияне стали чаще возвращать дилерам китайские автомобили.