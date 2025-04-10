Массовая авария на МКАД парализовала движение автомобилей

В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 44 км МКАД (в районе съезда №45) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются»,

По информации источника, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем, а также выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина на электросамокате ездил по заснеженным дорогам. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее. На кадрах видно, как мужчина на электросамокате едет по заснеженным дорогам. Кроме того, на записи также видно, что в момент его поездки шел снег.

Кроме того, в Москве автомобиль Maybach врезался в такси. На опубликованных в сети кадрах видно, как люксовый автомобиль сталкивается с такси, от чего вторая машина врезается в серый столб.

Ранее массовая авария парализовала движение в Москве.