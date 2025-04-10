Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как петербуржец избил велосипедиста на парковке

В Петербурге на видео попала драка велосипедиста и прохожего на парковке

В Санкт-Петербурге прохожий подрался с велосипедистом на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Петербург».

«Прохожий не поделил дорогу с велосипедистом на парковке Магнита, что на проспекте Ветеранов, 147, напал на него и победил», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина толкает велосипедиста, который падает на асфальт, после чего нарушитель подходит к водителю и наносит ему несколько ударов. Также видно, что запись велась из автомобиля.

До этого сообщалось, что в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ленина.

Ранее уфимец без сознания врезался в фуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами