На видео попало, как петербуржец избил велосипедиста на парковке

В Петербурге на видео попала драка велосипедиста и прохожего на парковке

В Санкт-Петербурге прохожий подрался с велосипедистом на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Петербург».

«Прохожий не поделил дорогу с велосипедистом на парковке Магнита, что на проспекте Ветеранов, 147, напал на него и победил», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина толкает велосипедиста, который падает на асфальт, после чего нарушитель подходит к водителю и наносит ему несколько ударов. Также видно, что запись велась из автомобиля.

До этого сообщалось, что в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Ленина.

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