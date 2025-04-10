На видео попал «безбашенный» москвич на электросамокате, проехавший по трассе в снегопад

В Москве на видео попало, как электросамокатчик ехал по трассе в снегопад

В Москве мужчина на электросамокате ездил по заснеженным дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На дороге замечен безбашенный самокатчик, которому все равно на снег и нечищеные дороги», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем инцидента, запечатлел произошедшее. На кадрах видно, как мужчина на электросамокате едет по заснеженным дорогам. Кроме того, на записи также видно, что в момент его поездки шел снег.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль Maybach врезался в такси. На опубликованных в сети кадрах видно, как люксовый автомобиль сталкивается с такси, от чего вторая машина врезается в серый столб. На записи с места аварии видно, что у автомобиля такси поврежден капот и бампер. При этом люксовая машина серьезных повреждений не получила.

По информации источника, в результате ДТП травмы получила пассажирка такси. На месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции.

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