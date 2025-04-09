Москвич на люксовом авто врезался в такси в Москве

В Москве Maybach врезался в такси и попал на видео

В Москве автомобиль Maybach врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«На Большой Полянке столкнулись такси и Maybach – водитель люксового авто перестраивался и не заметил желтого собрата», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва» опубликовал видео с моментом инцидента. На кадрах видно, как люксовый автомобиль сталкивается с такси, от чего вторая машина врезается в серый столб. На записи с места аварии видно, что у автомобиля такси поврежден капот и бампер. При этом люксовая машина серьезных повреждений не получила.

По информации источника, в результате ДТП травмы получила пассажирка такси. На месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции.

До этого сообщалось, что в Москве Toyota Land Cruiser соскользнула на 3-м этаже парковки и повисла в воздухе. По словам водителя, он хотел немного сдать назад, но из-за гололеда машина поехала назад и чуть не упала.

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