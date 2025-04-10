Лукашенко рассказал, когда автопром РФ и Белоруссии достигнет уровня Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в способности автопрома Союзного государства (Россия и Белоруссия) достичь уровня Mercedes в течение трех-четырех лет при условии грамотной стратегии развития. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу «Мир».

Лукашенко подчеркнул важность импортозамещения и технологического суверенитета, указав на наличие сырьевой базы и, хотя и не самых передовых, но все же существующих технологий.

«Нам надо усиливать свое. Импортозамещение, технологический суверенитет и прочее-прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии, пусть не самые передовые, в чем-то не самые передовые, но они есть. Я пример привожу: не на «Мерседесах» поездим три-четыре года, пока их уровня достигнем нынешнего и, может быть, их превзойдем», — сказал Лукашенко.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что торговая и экономическая война может перерасти в военное противостояние.

Ранее Лукашенко призвал углублять процессы импортозамещения между РФ и Белоруссией.