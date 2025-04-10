Россиянам объяснили, почему массово закрываются автосалоны с китайскими машинами

Массовое закрытие автосалонов китайских брендов связано с непродуманной политикой представительств во взаимодействии с дилерами. Об этом изданию «Абзац» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Это связано с совершенно бездумной политикой, которую проводили китайские компании в части формирования дилерской сети. В городах даже с небольшим населением появлялись автосалоны в количествах, которые там просто не нужны», — сказал Кадаков.

По его словам, дилеры были вынуждены инвестировать в ремонт и переоборудование автосалонов, выкуп автомобилей, ребрендинг, а также нести другие расходы, но у них не стало больше клиентов. В России более 4 тыс. дилерских центров, такое количество просто не нужно, добавил он.

До этого стало известно, что в России начали закрываться автосалоны с китайскими машинами.

Ранее стало известно, почему россияне перестали покупать автомобили.