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В России начали массово закрываться салоны с китайскими машинами

ТАСС: дилеры автомобилей из Китая начали массово закрывать автосалоны в России
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Geely

С января по март 2025 года в России закрылись 213 автосалонов китайских марок, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (67 салонов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг».

Отмечается, что в отличие от 2023 и 2024 годов, в первом квартале этого года китайские салоны стали массово терять инвесторов. Больше всего автосалонов закрыли производители марок Bestune, Kaiyi и DFM. В топ-10 брендов по числу прекративших работу впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Несмотря на массовый отток, главные производители из Китая сохраняют лидерские позиции. Например, автомобильная марка Chery продолжает возглавлять рейтинг с 206 действующими салонами, вторую строчку занял бренд Geely (199 локаций), третью — Changan (200 шоурумов).

Из 274 закрытий в целом по автомобильному рынку 213 пришлось на салоны китайских производителей, заявил директор департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николай Фомин.

Ранее стало известно, как закон о запрете навязывать услуги отразится на автодилерах.

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