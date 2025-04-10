Стало известно, почему россияне перестали покупать автомобили

В 1 квартале 2025 года в России было продано 16,4 тыс. новых автомобиля Geely, что на 54,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат». При этом в компании заявили, что наблюдался серьезный спад потребительской активности, который отразился на продажах новых автомобилей большинства брендов.

«Охлаждение спроса в первую очередь связано с экономической ситуацией. Так, повышение утилизационного сбора, снижение доступности кредитов и сохраняющиеся высокие процентные ставки по банковским депозитам повлияли на спрос, в результате чего многие потенциальные клиенты отложили покупку автомобиля», — заявили в компании.

Также в компании сообщили, что Geely Coolray и Atlas Pro теперь продаются под брендом Belgee, который перетянул на себя внимание части клиентов.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.