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Массовая авария парализовала движение в Москве

В Москве массовое ДТП затруднило движение на Юго-Восточной хорде
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

На Юго-Восточной хорде в Москве произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, движение транспорта в центр затруднено на 2,5 километра: автомобили могут двигаться только по двум полосам. В Депрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем и выбрать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль Maybach врезался в такси. На опубликованных в сети кадрах видно, как люксовый автомобиль сталкивается с такси, от чего вторая машина врезается в серый столб. На записи с места аварии видно, что у автомобиля такси поврежден капот и бампер. При этом люксовая машина серьезных повреждений не получила.

В результате ДТП травмы получила пассажирка такси. На месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее пассажирский автобус загорелся на проезжей части в Подмосковье.

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