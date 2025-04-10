Работник администрации напал на краснодарку на проезжей части и попал на видео

В Краснодаре мужчина напал на водительницу и обрызгал ее автомобиль из перцового баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Автохам накинулся на краснодарку и облил ее машину перцовкой. По словам пострадавшей, агрессивный водитель привязался к ней на Красной. Несколько раз подрезал и обматерил. Орал, что работает в администрации города», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина садится в свой автомобиль, при этом женщина кричит на него.

По словам краснодарки, на перекрестке водитель выбежал на улицу и попытался сломать дверь машины. После чего стал преследовать женщину, а затем — распылил перцовый баллончик по автомобилю и уехал.

По информации источника, пострадавшая сообщала о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий подрался с велосипедистом на парковке. На кадрах видно, как мужчина толкает велосипедиста, который падает на асфальт, после чего нарушитель подходит к водителю и наносит ему несколько ударов.

Ранее уфимец без сознания врезался в фуру.