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Работник администрации напал на краснодарку на проезжей части и попал на видео

Mash: Автохам накинулся на краснодарку и облил ее машину перцовкой
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Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодаре мужчина напал на водительницу и обрызгал ее автомобиль из перцового баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Автохам накинулся на краснодарку и облил ее машину перцовкой. По словам пострадавшей, агрессивный водитель привязался к ней на Красной. Несколько раз подрезал и обматерил. Орал, что работает в администрации города», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина садится в свой автомобиль, при этом женщина кричит на него.

По словам краснодарки, на перекрестке водитель выбежал на улицу и попытался сломать дверь машины. После чего стал преследовать женщину, а затем — распылил перцовый баллончик по автомобилю и уехал.

По информации источника, пострадавшая сообщала о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий подрался с велосипедистом на парковке. На кадрах видно, как мужчина толкает велосипедиста, который падает на асфальт, после чего нарушитель подходит к водителю и наносит ему несколько ударов.

Ранее уфимец без сознания врезался в фуру.

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