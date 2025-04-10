Уфимец без сознания врезался в фуру, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как водитель потерял сознание и врезался в фуру

В Уфе водитель потерял сознание и попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«Авария произошла на улице Сипайловской и попала в обзор камер компании «Уфанет». Судя по записи, иномарка медленно катится в потоке автомобилей. C крайней левой полосы легковушка перемещается на правую, а затем продолжает движение по середине проезжей части», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как белый автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения и врезается в большегруз. После столкновения машина отъехала на обочину, и к ней подбежали люди.

По информации источника, за рулем иномарки был водитель 1988 года рождения, его госпитализировали. В региональном минздраве сообщили, что состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что в Москве Toyota Land Cruiser соскользнула на 3-м этаже парковки и повисла в воздухе. По словам водителя, он хотел немного сдать назад, но из-за гололеда машина поехала назад и чуть не упала.

Ранее москвич на люксовом авто врезался в такси.