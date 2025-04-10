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Стало известно, с чего начал Ефремов свой второй день на свободе

SHOT: второй день Михаила Ефремова на свободе начался с похода в отделение МВД
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Свой второй день на свободе Михаил Ефремов начал с похода в отделение МВД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ему теперь нужно регулярно отмечаться. Внутри он провел около двух часов. Сам актер рассказал SHOT, что раз в месяц он будет приходить к полицейским», — говорится в сообщении.

По информации источника, на вопросы о своих планах и о том, как Ефремов провел первую ночь на свободе после ужина с шашлыком из креветок, супа и роллов, отвечать не стал. Также сообщается, что актер решил обойти свой дом, чтобы избежать общения с журналистами.

Кроме того, из отделения МВД с Ефремовым вышла сотрудница, которая проводила актера. Мужчина сел в автомобиль, где его ждал друг Никита Высоцкий, который привез Ефремова 9 апреля домой после освобождения.

До этого сообщалось, что освобожденный из колонии Михаил Ефремов не собирается восстанавливать водительское удостоверение. Кроме того, у актера нет творческих планов на ближайшее время.

Ранее врач оценил состояние Ефремова после освобождения.

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