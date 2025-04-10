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Стало известно, будет ли Ефремов восстанавливать водительские права после выхода из тюрьмы

РЕН ТВ: Михаил Ефремов не собирается восстанавливать водительские права
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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Освобожденный из колонии Михаил Ефремов не собирается восстанавливать водительское удостоверение. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«Нет, нет... не хочу», — ответил Ефремов на соответствующий вопрос корреспондента.

По словам актера, в настоящее время он чувствует себя «не очень». Кроме того, у Ефремова нет творческих планов на ближайшее время.

9 апреля актера, осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Решение об освобождении актера принял Алексеевский районный суд на заседании 24 марта. Сам Ефремов участвовал в нем по видеосвязи. На заседании он пообещал навсегда бросить пить и больше никогда не садиться за руль автомобиля. Актер провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. По словам адвоката Ефремова, вскоре его клиент планирует вернуться к актерской деятельности, но сначала поправит здоровье в столичных клиниках.

Ранее врач оценил состояние Ефремова после освобождения.

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