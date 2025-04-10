В России выставили на продажу раритетный BMW 3-series с минимальным пробегом

В РФ продают раритетный BMW 3-series с маленьким пробегом за 720 тысяч рублей

В Иркутске продают автомобиль BMW 3-series в кузове Е36, выпущенный в 1995 году. Пробег у машины всего 30 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Под капотом «капсулы времени» расположен 2,0-литровый 150-сильный мотор М50, агрегирующийся автоматической коробкой передач. Привод — задний. Кузов машины окрашен в черный металлик, а интерьер выполнен в темных тонах с изобилием качественного пластика и велюра», — сообщает «РГ».

Владелец просит за автомобиль 720 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.