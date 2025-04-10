«Мы увидим другого человека»: в Госдуме верят, что тюрьма изменила Ефремова

Депутат Башанкаев: мы увидим другого Ефремова, который будет играть другие роли

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев в интервью с Life.ru заявил, что в колонии актер Михаил Ефремов изменил своё отношение к жизни и своим пагубным привычкам.

«Сейчас мы увидим совершенно другого человека, который будет играть другие роли и по-другому относиться к пагубным привычкам», — сказал парламентарий.

По его словам, некоторые люди «включаются» в жизнь сразу, как выходят из тюрьмы, а другим для этого может потребоваться время. Но Ефремов человек социально активный, а значит, в скором времени он появится на экране.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он в сопровождении своего друга Никиты Высоцкого вернулся в свою московскую квартиру.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее врач рассказал о вреде курения для Ефремова.