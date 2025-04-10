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Ефремов может выступить на корпоративе в тюрьме

Продюсер Дворцов: Ефремов может стать ведущим на корпоративе в колонии
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов может стать главной звездой будущих корпоративов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает «Абзац» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

«До СИЗО Михаил Ефремов меньше 2–3 млн рублей за корпоративы не брал. После мест лишения свободы Михаил снизит свои аппетиты до 700–800 тыс. рублей. За 200–300 тыс. рублей он точно не поедет, разве только в личных интересах. Для правоохранительных органов или просто в тюрьме он вполне может выступить», — сказал Дворцов.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее врач рассказал о вреде курения для Ефремова.

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