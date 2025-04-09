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Мужчина с ножом и без штанов напал на медиков на дороге, и это попало на видео в Карелии

В Карелии на видео попал мужчина с ножом, напавший на медиков на проезжей части
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Telegram-канал Daily Карелия

В Карелии мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Нападение произошло в минувшую субботу. 38-летний сын выпивал с матерью в их квартире. Мужчине показалось, что матери стало плохо, и он вызвал скорую. Приехавшая фельдшер осмотрела женщину и сказала, что с ней все в порядке», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина без штанов подбегает к автомобилю скорой помощи. При этом в руках нарушителя находится нож. Один из медицинских работников начинает бежать по проезжей части, а злоумышленник следует за ним. Далее на записи видно, как мужчина с ножом возвращается назад.

По информации источника, россиянин несколько раз ударил фельдшера в квартире, а после — напал на медиков на улице. Кроме того, он побил своего соседа, который пытался защитить фельдшера. После инцидента нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее уфимец с ножом напал на электросамокатчиков на проезжей части.

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