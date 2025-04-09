Уфимец с ножом напал на электросамокатчиков на проезжей части и попал на видео

В Уфе на видео попало, как мужчина с ножом напал на самокатчиков на дороге

В Уфе мужчина с ножом напал на несовершеннолетних электросамокатчиков на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Дядька избил парочку на Гагарина. С собой у него был нож, с которым незадолго до этого бросался на прохожих. Местные жители рассказали, что уже жаловались на неадеквата уже в полицию», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» публикует видео инцидента. На кадрах видно, как уфимец бежит к школьникам, толкает их и ударяет, после чего школьники уезжают. На записи также видно, что он дерется с другим мужчиной. Возле конфликтующих проезжают автомобили.

По информации источника, у мужчины был нож. Нарушителя забрали в полицию на сутки, после чего — отпустили.

До этого сообщалось, что в городе Белореченске Краснодарского края местные жители устроили массовую драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина дерется с сотрудником ЧОП, который наносит удары палкой.

Ранее петербурженка набросилась на пассажирку с цветами.