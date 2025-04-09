Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уфимец с ножом напал на электросамокатчиков на проезжей части и попал на видео

В Уфе на видео попало, как мужчина с ножом напал на самокатчиков на дороге

В Уфе мужчина с ножом напал на несовершеннолетних электросамокатчиков на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Дядька избил парочку на Гагарина. С собой у него был нож, с которым незадолго до этого бросался на прохожих. Местные жители рассказали, что уже жаловались на неадеквата уже в полицию», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» публикует видео инцидента. На кадрах видно, как уфимец бежит к школьникам, толкает их и ударяет, после чего школьники уезжают. На записи также видно, что он дерется с другим мужчиной. Возле конфликтующих проезжают автомобили.

По информации источника, у мужчины был нож. Нарушителя забрали в полицию на сутки, после чего — отпустили.

До этого сообщалось, что в городе Белореченске Краснодарского края местные жители устроили массовую драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина дерется с сотрудником ЧОП, который наносит удары палкой.

Ранее петербурженка набросилась на пассажирку с цветами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами