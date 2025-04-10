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Автомобиль протаранил здание больницы на востоке Японии

NHK: в Японии шесть человек пострадали, когда машина протаранила здание больницы
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Issei Kato/Reuters

Легковой автомобиль протаранил здание больницы в префектуре Тиба на востоке Японии. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

По информации журналистов, транспортное средство пробило стену и целиком въехало на первый этаж. Из материала следует, что за рулем машины находился 80-летний мужчина.

«В результате <...> пять человек получили травмы», — подчеркивается в тексте.

Авторы публикации уточнили, что все пострадавшие — пациенты больницы. Кроме того, ранения получил сам водитель.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они начали расследование, в ходе которого должны установить все обстоятельства случившегося.

9 апреля на трассе НиколаевскПалласовка в Волгоградской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка. У взрослых диагностировали различные травмы, в том числе переломы и ушиб грудной клетки. Несовершеннолетнего, в свою очередь, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Ранее три человека пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Ростовской области.

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