Автомобиль протаранил здание больницы на востоке Японии

NHK: в Японии шесть человек пострадали, когда машина протаранила здание больницы

Легковой автомобиль протаранил здание больницы в префектуре Тиба на востоке Японии. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

По информации журналистов, транспортное средство пробило стену и целиком въехало на первый этаж. Из материала следует, что за рулем машины находился 80-летний мужчина.

«В результате <...> пять человек получили травмы», — подчеркивается в тексте.

Авторы публикации уточнили, что все пострадавшие — пациенты больницы. Кроме того, ранения получил сам водитель.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они начали расследование, в ходе которого должны установить все обстоятельства случившегося.

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