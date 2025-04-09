Продажи автомобилей УАЗ в России снизились на 34%

В России по итогам 1-го квартала 2025 года было продано 4,9 тыс. новых автомобилей УАЗ, что на 34% меньше, чем за такой же период 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что больше всего было продано автомобилей СГР — 2,15 тыс. единиц (-33% к показателю января – марта 2024 года). Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» выбрали 1,17 тыс. покупателей (-40%). Далее следуют легкий грузовик «Профи» (813 ед.; — 31%) и «Пикап» (681 ед.; — 32%). На пятом месте внедорожник «Хантер» (78 ед.; — 38%).

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что китайскому автобренду JAC грозит крах.