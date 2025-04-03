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Уфимцы с ножом напали на машину скорой помощи и попали на видео

В Уфе на видео попало, как мужчины с ножом напали на автомобиль скорой помощи

В Уфе мужчины с ножом напали на автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Мужчины с ножом напали на машину скорой помощи. Все произошло в Черниковке, на Мира 12. В этом году весна «по-особенному» действует на уфимцев», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина ударяет ножом по капоту, второй нарушитель — пинает машину. На записи также видно, как нарушители что-то кричат и уходят.

До этого сообщалось, что в Казани пассажиры подрались с таксистом. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как пассажир с костылем ударяет таксиста, и они начинают драку. В ходе конфликта мужчина роняет свой костыль, который поднимает женщина и наносит предметом несколько ударов таксисту по голове. На записи также видно, что у водителя начинает идти кровь.

По предварительной информации, зачинщик конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

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